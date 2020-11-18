Во Львове медиков и учителей начнут тестировать на антиген к COVID-19, – Садовоый

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

Сейчас в городе получили 10 тысяч тестов на антиген, однако количество планируют увеличить до 50 тысяч

Во Львове получили 10 тысяч наборов тестов на антиген к коронавирусной болезни COVID-19, которыми протестируют медиков и педагогов. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовой в Фейсбук.

По словам Садового, до конца месяца в городе будет 50 тысяч тестов и этого хватит на проведение 2 волн тестирований медиков и педагогов, которые каждый день контактируют с большим количеством людей. "У нас работает 15 тысяч учителей и воспитателей и 10 тысяч медицинских работников", – написал мэр города.

Кроме того, городской голова сообщил, что тесты изготовила американская компания, и стоимость одного составляет 240 грн. При этом власти города не выбирали метод массового тестирования из-за необходимости проведения нескольких волн, что будет стоить от 500 млн грн только для Львова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал закупку Украиной 6 млн экспресс-тестов на коронавирусную болезнь COVID-19. По его словам, на это выделят 1 млрд грн, а тесты направят семейным врачам и бригадам скорой.

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В то же время заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил об отсутствии обязательств для украинцев проходить тестирование на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. Отмечалось, что случай с вынуждением проходить платный тест случился с моряками в Одесском аэропорту.