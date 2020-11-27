Во Львове к годовщине Голодомора устроили пикет возле генконсульства РФ

Акцию во Львове проводят пятый год подряд

Во Львове у здания Генерального консульства Российской Федерации общественные активисты и участники боевых действий на Донбассе устроили пикет к годовщине Голодомора. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, таким образом участники акции хотели указать России на ответственность за смерти миллионов украинцев в годы Голодомора 1932-1933 годов и требовали признания этой трагедии геноцидом украинского народа.

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Как отмечается, участники акции вывесили плакат с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим", также зажгли свечи в память жертв Голодомора, а на ветке дерева вывесили чучело в форме работника НКВД.

Следует заметить, что акцию памяти возле генконсульства России во Львове проводят пятый год подряд. Кроме этого, сегодня школьники принесли в школы по яблоку, присоединившись к акции "Принеси мне яблоко", цель которой почтить память детей, погибших во время Голодомора.

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Напомним, ранее стало известно, что в Запорожье вандалы повредили мемориальную доску и памятный знак, установленные на здании, где в 1930-е годы был дом младенца и во время Голодомора умерли почти 800 детей.