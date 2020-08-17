Во Львове из-за съемок фильма по книге Кузьмы Скрябина будут перекрывать улицы

Съемки фильма "Я, Победа и Берлин" будут проходить с 17 по 27 августа

Сегодня, 17 августа, во Львове начинается съемочный процесс фильма по книге Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) "Я, Победа и Берлин", который продлится до 27 августа. В связи с этим в городе на короткое время перекроют некоторые улицы, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Согласно сообщению, дата первого дня съемок выбрана не случайно. 17 августа — день рождения Андрея Кузьменко. Певцу должно было исполниться 52 года.

"Для нас важно начать съемку этого фильма именно в это время. Мы бы очень хотели понимания и поддержки от жителей Львова. К примеру, на ул. Менделеева мы будем играть очень большую сцену, поэтому надеемся, что львовяне будут идти нам навстречу. Такая же ситуация будет на ул. Академика Богомольца и на ул. Таманской: там есть большой паркинг, и мы понимаем, что съемки будут мешать людям, но стараемся найти компромисс", - отметил локейшн-менеджер съемок фильма в городе Денис Бекетов.

График проведения съемок во Львове Львовский городской совет

Справка:

Комедия по мотивам повести Андрея Кузьменко расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первый автомобиль марки "Победа" и готов покорять мир. Герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Игровой полнометражный фильм "Я, Победа и Берлин" снимают при поддержке Госкино. Государственная поддержка ленты – 27 млн грн, что составляет 75% общей стоимости производства фильма.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария — Анатолий Крым и Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Артем Доллежаль. Сейчас съемочная группа держит в секрете, кто сыграет главную роль в фильме.

Релиз фильма в Украине запланирован на 2021 год.

Книгу "Я, Победа и Берлин" в 2006 году напечатало издательство "Фолио". Это был литературный дебют певца, телеведущего и фронтмена группы "Скрябин" Кузьмы Скрябина.

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Напомним, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортной аварии на трассе Кривой Рог – Кировоград. Он возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт. В роковой ДТП пострадали также две женщины – пассажирки автомобиля Кузьменко и молоковоза соответственно; их доставили в криворожские больницы № 2 и № 9. Водитель молоковоза в течение всего времени следственных действий находился на месте ДТП.