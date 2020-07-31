Во Львове из-за коронавируса закрывают два детских сада

Там обнаружили симптомы коронавируса у работников заведений

У работников двух детских садов Львова обнаружили коронавирус, поэтому в этих учреждениях приостановили образовательный процесс. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Со среды мы приостановили образовательный процесс в детском саду № 12 на ул. А. Довбуша, поскольку у воспитателя подтвердился положительный ПЦР-анализ. Также поднялась температура у помощника воспитателя. Этот садик будет закрыт в течение 14 дней, до 11 августа включительно.

Также с понедельника мы закрываем садик № 92 (ул. Карпатская). В этом учебном заведении обнаружили COVID-19 у психолога, поэтому здесь образовательный процесс будет приостановлен с 3 до 16 августа включительно", — рассказала Зоряна Довганик, начальница управления образования ЛГС.

Добавим, что все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны в течение 2 недель находиться на самоизоляции.

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Ранее сообщалось, что в Черновицкой области с 3 августа разрешили восстановить работу учреждений дошкольного образования.