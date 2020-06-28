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Во Львове группа нетрезвых людей устроила конфликт с медиками "скорой" помощи

Нацполиция Фото из открытых источников

На правонарушителей составили админ протоколы

Во Львове правоохранители привлекли к ответственности группу нетрезвых людей, которые вызвали "скорую" помощь и устроили конфликт с медиками. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Согласно сообщению, инцидент случился ночью в воскресенье, 28 июня. Группа людей в около двух часов ночи в одном из домов на улице Княгини Ольги совершила конфликт с медиками, которые приехали на вызов.

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Как отмечается, семь человек, мужчины и женщины со Львова в возрасте от 18 до 29 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами.

Как отмечается, правоохранители составили в отношении правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КУоАП, четыре – по ст.178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП и еще один – по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП.

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Напомним, ранее в Львовской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая за два месяца организовала незаконную вырубку деревьев и дальнейшую продажа на сумму свыше 1,2 млн гривен.

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