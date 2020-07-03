Во Львове городские больницы на 95 процентов заполнены больными COVID-19

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В медучреждения ежедневно поступают новые пациенты

Во Львове в течение последних дней продолжают фиксировать высокое количество новых случаев COVID-19, а городские медучреждения заполнены больными на 95 процентов. Об этом заявил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает Галинфо.

Как отмечается, в течение последней недели во Львове уменьшилось количество выявленных положительных ПЦР-анализов на COVID-19. Несмотря на это количество протестированных остается высоким.

Так, за последние сутки в области зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 — по Львову.

"Это нас в определенной степени радует, потому что в течение последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не означает, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно", - отметил Владимир Зуб.

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В частности, по состоянию на 3 июля заполненность в городских медучреждениях составляет 95 процентов. По словам Зуба, из больниц ежедневно выписывают пациентов, однако такое же количество новых больных регулярно нуждается в госпитализации.

По предварительной информации, в больнице скорой помощи находится 70 человек, из них 5 — в реанимации, 4 — на аппарате искусственной вентиляции легких. Например, в больнице №1 находится более 80 человек, еще 70 больных лечатся в городской больнице №8. В связи с этим в управлении здравоохранения подчеркнули, что ситуация остается напряженной.

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К слову, по состоянию на утро 3 июля во Львовской области – 5882 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них 873 — выздоровели, 157 — умерли.

Напомним, недавно во Львовской области продолжили карантинные ограничения до 7 июля. По словам председателя ОГА, процент загруженности больниц стремительно приближается к критической отметке, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, тяжелее, по сравнению с началом пандемии.