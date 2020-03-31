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Во Львове экспресс-тесты трех водителей автобусов показали положительный результат

Всего было проведено тестирование 100 лицам

Во Львове во время проверки водителей АТП № 1 экспресс-тесты на выявление коронавируса COVID-19 у трех мужчин дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

По словам директора ЛК АТП № 1 Ореста Хамулы, 100 водителям автобусов были проведены экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу SARS-COV-2. По результатам в трех водителей зафиксировано подозрение на коронавирус, у них дополнительно отобраны материалы для проведения анализа методом ПЦР, результаты будут известны в течение трех дней.

"Водители, у которых экспресс-тесты дали положительные результаты, с начала года за рубежом не находились, и не имеют никаких симптомов болезни. Их направили на самоизоляцию. Также экспресс-тесты провели 6 водителям, диспетчерам и кассирам, которые контактировали с этими водителями. У них результаты тестов отрицательные", - отметил Орест Хамула и добавил, что завтра планируют протестировать еще 100 водителей.

Напомним, накануне во Львове результаты массового экспресс-тестирования показали два случая инфицирования коронавирусом, один из которых у водителя трамвая.

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