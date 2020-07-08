Во Львове антитела к COVID-19 имеют 12 % протестированных

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ИФА-тестирование проводят в 6 городских заведениях

Из 11 тысяч протестированных лиц во Львове, 12 % имеют антитела к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"В общем протестировали 11019 человек. Из них 6413 — медицинские работники, 1535 — пациенты, 3071 — контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными). Положительный ИФА-тест был у 1312 человек, из которых 485 — обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания, а в остальных — иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно отбирают ПЦР-анализы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ИФА-тестирование проводят в 6 городских заведениях, которые имеют специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.

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Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, Львовская область опять не может смягчать карантин.