Вкусно и полезно: Чем удивить близких на новогодние праздники во Львове

АТБ

На новогодние и рождественские праздники жители Львовщины традиционно собирают за одним столом родных людей и близких друзей. Чтобы было чем угостить и приятно удивить дорогих гостей, многие из нас уже сейчас подыскивает рецепты вкусных блюд, готовят подарочки и, конечно, запасаются продуктами. Хорошим помощником в этом традиционно станет крупнейшая украинская торговая сеть "АТБ".

Многолетний лидер отечественной отрасли ритейла к Новому году и Рождеству заметно расширил ассортимент продукции собственного импорта. Более четырех миллионов постоянных клиентов, в том числе и жители нашего города Льва, знают о доступности и высочайшем качестве импортных товаров в "АТБ". Например, покупатели оценили молотый и зерновой кофе от крупнейшего немецкого бренда – она попала в тройку лучших торговых марок в рейтинге потребительских предпочтений в Украине в 2020 году (согласно данным американской аналитической компании Nielsen Holdings PLC).

В магазинах "АТБ" на Львовщине в этом году появились сотни новых наименований импортных товаров. Это кофе, алкогольные напитки, шоколад, сыры, консервы и многое другое. В винных отделах представлены топовые сорта вин производства Аргентины, Чили, Германии, Испании, Новой Зеландии, Молдовы, ЮАР и др. Линейку знакомых многим грузинских, французских и итальянских вин расширили аж в пять раз – однако цены на этот товар значительно ниже, чем в любом другом украинском маркете.

АТБ

Кроме этого, на полочках "АТБ" появились новые наименования качественной продукции многих известных европейских брендов. Это популярные польские сыры и молочная продукция, итальянские цельнозерновые (твердые сорта с отрубями) макаронные изделия, а также польские макаронные изделия без глютена (изготовленные из кукурузной муки). Среди новинок-вкусная пицца немецкого производства, которая после разогрева в микроволновке не уступает свежеиспеченной. Она представлена тремя вкусами: "ветчина классическая", "Прошуто" и "Четыре сыра".

В отделах собственной выпечки расширили ассортимент свежей хлебобулочной продукции от европейских производителей: хрустящие багеты, сдобные и слоеные булочки, донаты, круасаны…

Отныне в "АТБ" к новогоднему столу можно купить настоящий грузинский лимонад, натуральный армянский гранатовый сок прямого отжима, а также много новых натуральных соков польского и испанского производства. К тому же цены вполне доступны для украинского потребителя!

АТБ

В ассортименте 1180 супермаркетов "АТБ" сегодня представлено более 3,5 тысячи наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости. На полочках хорошо знакомых украинцам супермаркетов "АТБ" есть все и для обычного ужина в семейном кругу, и для праздничного новогоднего застолья.

Около пятисот представленных в магазинах сети товарных позиций – это популярные среди львовян импортные продукты. Речь идет о таких категориях, как бакалея, молочная продукция, овощи и фрукты, спиртные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия, вкусные мясные деликатесы и сотни других товаров от известных качеством своей продукции иностранных производителей.

А вот стоимость импортных продуктов в дискаунтерах этой сети заметно ниже, чем в магазинах других торговых сетей страны. Крупнейший украинский ритейлер "АТБ" работает с зарубежными производителями напрямую. Такое правило позволяет компании предлагать покупателям собственный импорт, избегая вероятности фальсификации и гарантируя высокое качество продуктов. Благодаря приобретению таких товаров покупатели могут экономить свои средства. В этом случае к стоимости товара не включают расходы на услуги посредников, торговых представителей и тому подобное.

Внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация многих бизнес-процессов позволяют "АТБ" уже более четверти века поставлять украинцам качественные продукты по максимально доступным ценам. Стоимость любого товара на полках "АТБ" в 24 областях страны, включая Львовскую, обычно ниже среднерыночной на 10-15%, а постоянно действующие акции позволяют клиенту сэкономить на покупке продуктов до 40%.

АТБ

Миллионы граждан уже оценили уникальную возможность даже в самые тяжелые времена не отказывать себе в любимых европейских деликатесах и при этом экономить средства. Напомним, что в этом году в Украине создали первый продуктовый интернет-магазин полного цикла. Любые продукты и товары из "АТБ" можно заказать онлайн.



