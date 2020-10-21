Ветераны боевых действий на Донбассе просят демонтировать польскую военную символику на Лычаковском кладбище

Установленный польской стороной на памятной плите " меч-Щербец" Радио Свобода

Инициаторы обращения аргументировали такое решение невыполнением Польшей своих обязательств в полной мере

Ветераны боевых действий на Донбассе просят Львовскую городскую раду демонтировать военную символику на польских военных захоронениях на Лычаковском кладбище. Соответствующее письмо, которое подписали более 60 участников АТО, зарегистрировано в ратуше, передает "Радио Свобода".

Свою просьбу ветераны, в основном участники добровольческих батальонов, аргументируют тем, что Польша не выполнила до конца своего обещания восстановить надмогильную плиту на братской могиле воинов УПА в Подкарпатском воеводстве Польши, на горе Монастырь.

В частности, польская сторона установила 10 октября 2020 года новую надмогильную плиту на могиле воинов УПА на горе возле села Верхрата, но не идентичную той, которая была разрушена вандалами в 2015 году. Не написаны имена всех 62 погибших воинов УПА, надпись на плите не соответствует оригинальному. Польская сторона написала: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах ночью со 2 на 3 марта 1945 года". А на разрушенной таблице было: "Полегли за свободную Украину. Здесь покоятся павшие в бою с НКВД в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".

Ветераны в своем обращении отмечают, что городской совет Львова отреагировать на шаг польской стороны и демонтировать военную символику – "меч-щербец на центральной гранитной плите и скульптуры львов (нелегально ввезенные на территорию Лычаковского заповедника), что держат геральдические щиты с гербом Львова периода оккупации западноукраинских земель" – на месте захоронения на Лычаковском кладбище польских воинов, которые погибли в годы украинско-польской войны 1918-1919 годов.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши обсудили восстановление украинской исторической достопримечательности на горе Монастырь около села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши. Мемориальная плита посвящена погибшим воинам УПА.