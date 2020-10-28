В Украине приватизировали еще один объект "Укрспирта", на этот раз во Львовской области

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В аукционе соревновались четыре участника

Фонд государственного имущества продал за более, чем 50 млн гривен еще один объект ГП "Укрспирт" - Лопатинское МПД во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Согласно сообщению, в аукционе по приватизации Лопатинского МПД и хранения спирта из перечня объектов ГП "Укрспирт", который состоялся 28 октября, принимали участие четыре компании.

Кроме этого, известно, что во время торгов цена выросла со стартовых 18 735 537 грн до 50 010 000 грн

Как отмечается, после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным.

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Напомним, недавно Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 миллионов гривен второй объект государственного предприятия "Укрспирт" — Артемовский спиртзавод.