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В ТИК Львова образовались очереди из представителей участков, которые хотят передать бюллетени и протоколы. Фото

Очереди образовались даже несмотря на то, что явка во Львове предварительно составляет менее 40%

Очереди в ТИК Львова RFE/RL

В городской Территориальной избирательной комиссии Львова образовались очереди из представителей участков, которым нужно сдать бюллетени и протоколы, несмотря на то, что явка во Львове предварительно составляет менее 40%. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным гражданской сети "Опора", это самая низкая явка избирателей за всю историю местных выборов в регионе за годы независимой Украины. В 2015 году на участки пришли более 55% избирателей.

Во время голосования во Львовской области и во Львове не было обнаружено наблюдателями "Опоры" и Комитета избирателей Украины системных и масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.
 
Во Львовской области работали 15 специальных участков в больницах, но члены УИК боялись идти в палаты к больным, не приходили и к больным в жилище.

Очереди в ТИК Львова RFE/RL

По данным социологических опросов, во Львове состоится второй тур выборов городского головы. В горсовет проходят "Европейская солидарность", "Самопомощь", "Голос".

Очереди в ТИК Львова RFE/RL

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Напомним, по результатам экзит-пола, во Львове ко второму туру выборов городского головы проходят действующий мэр Андрей Садовый (38% голосов) и кандидат Олег Синютка (28% голосов).

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