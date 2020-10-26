В ТИК Львова образовались очереди из представителей участков, которые хотят передать бюллетени и протоколы. Фото
Очереди образовались даже несмотря на то, что явка во Львове предварительно составляет менее 40%
В городской Территориальной избирательной комиссии Львова образовались очереди из представителей участков, которым нужно сдать бюллетени и протоколы, несмотря на то, что явка во Львове предварительно составляет менее 40%. Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным гражданской сети "Опора", это самая низкая явка избирателей за всю историю местных выборов в регионе за годы независимой Украины. В 2015 году на участки пришли более 55% избирателей.
По данным социологических опросов, во Львове состоится второй тур выборов городского головы. В горсовет проходят "Европейская солидарность", "Самопомощь", "Голос".
Напомним, по результатам экзит-пола, во Львове ко второму туру выборов городского головы проходят действующий мэр Андрей Садовый (38% голосов) и кандидат Олег Синютка (28% голосов).