В строительном мусоре под Львовом обнаружили человеческие останки
На стихийной свалке полиция нашла детские и взрослые кости
Среди строительного мусора в селе Пидбирцы недалеко от Львова обнаружили человеческий череп и кости. Об этом сообщает Zaxid.net.
Предварительно известно, что речь идет о костях по меньшей мере двух человек – взрослого и ребенка. Впрочем, полиция продолжает выкапывать из мусора человеческие останки, чтобы передать их на экспертизу.
Как отмечается, кости нашли на земле местного депутата, однако он заявляет, что не знает, кто привез туда землю.
О найдены среди строительного мусора человеческие останки вечером четверга, 20 августа, сообщила львовская активистка Наталья Шелестак. Она написала, что о найденных среди мусора кости ей рассказали местные жители.
"Неравнодушные граждане сообщили, что в Пидбирцах неизвестные выбросили землю со строительными отходами, среди которых есть фрагменты костей человека. Мы приехали на место и действительно увидели фрагменты костей и черепа... Вызвали полицию и сообщили Госэкоинспекцию, департамент экологии ЛОГА", – отметила Шелестак.
В комментарии изданию Zaxid.net она уточнила, что останки нашли на земле местного депутата Владимира Далика.
"Там есть череп, кусок челюсти с зубами, похожая на бедровую кость, они разбросаны по разным местам. С виду это просто земля, в которой есть обломки кирпича и одна большая бетонная плита", – добавила она.
Во львовской полиции подтвердили, что среди мусора в Пидбирцах действительно нашли человеческие останки, но пока никакой другой информации об этом инциденте нет.
Ранее сообщалось, что во Флориде (США) полиция благодаря Google Maps обнаружила останки местного жителя Уильяма Молдта, пропавшего без вести более 20 лет назад.