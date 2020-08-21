В строительном мусоре под Львовом обнаружили человеческие останки

Фото из открытых источников

На стихийной свалке полиция нашла детские и взрослые кости

Среди строительного мусора в селе Пидбирцы недалеко от Львова обнаружили человеческий череп и кости. Об этом сообщает Zaxid.net.

Предварительно известно, что речь идет о костях по меньшей мере двух человек – взрослого и ребенка. Впрочем, полиция продолжает выкапывать из мусора человеческие останки, чтобы передать их на экспертизу.

Как отмечается, кости нашли на земле местного депутата, однако он заявляет, что не знает, кто привез туда землю.

О найдены среди строительного мусора человеческие останки вечером четверга, 20 августа, сообщила львовская активистка Наталья Шелестак. Она написала, что о найденных среди мусора кости ей рассказали местные жители.

"Неравнодушные граждане сообщили, что в Пидбирцах неизвестные выбросили землю со строительными отходами, среди которых есть фрагменты костей человека. Мы приехали на место и действительно увидели фрагменты костей и черепа... Вызвали полицию и сообщили Госэкоинспекцию, департамент экологии ЛОГА", – отметила Шелестак.

В комментарии изданию Zaxid.net она уточнила, что останки нашли на земле местного депутата Владимира Далика.

"Там есть череп, кусок челюсти с зубами, похожая на бедровую кость, они разбросаны по разным местам. С виду это просто земля, в которой есть обломки кирпича и одна большая бетонная плита", – добавила она.

Во львовской полиции подтвердили, что среди мусора в Пидбирцах действительно нашли человеческие останки, но пока никакой другой информации об этом инциденте нет.

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