В одном из университетов Львова разоблачили лабораторию по изготовлению метадона

Фото из открытых источников

Наркотики сбывали через интернет

Во Львове разоблачили группу, которая организовала в одном одном из университетов подпольную лабораторию, где изготавливали метадон, а реализовали наркотики через кальян-бар. Об этом написала в Facebook прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Согласно сообщению, в группу входили четверо жителей Львова: организатор – совладелец львовского кальян-бара, заведующий лаборатории одного из львовских вузов (химик, который изготавливал наркотическое средство), работник кальян-бара (соорганизатор, администратор сайта) и работника кальян-бара (фасовщик и распространитель).

По словам Диденко, незаконное производство имело большие масштабы. Так за один раз изготавливалась партия от 1 кг метадона. Следует заметить, что цена на черном рынке дозы 1 грамма достигает от 600 грн.

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Известно, что дельцы реализовывали "товар" через специально созданный интернет-магазин. Фигуранты присылали наркотики по почте по территории всей области, получив перед этим предоплату на банковские счета.

"В настоящее время задокументировано изготовление для сбыта "метадона", весом почти 3 кг и "ценой" более 1 800 000 грн. Сегодня их задержали при реализации еще свыше 1 кг ценой около 700 000 грн. Дельцы распространяли его по всей Львовской области, а их покупателями были наркозависимые лица, которые заказывали, преимущественно, от одного до нескольких грамм", - рассказала прокурор.

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