В одном из судов Львова обнаружили вспышку коронавируса

Сегодня у еще одного судьи подтвердили коронавирус

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В Лычаковском районном суде Львова обнаружили вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, заболели уже шесть человек. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Согласно сообщению, в среду, 17 июня, у еще одного судьи Лычаковского райсуда Львова подтвердили заболевание на коронавирус, это стало уже шестым подтвержденным случаем инфицирования COVID-19 в этом суде за десять дней.

Кроме этого, еще несколько работников суда ждут на результаты лабораторного тестирования, поэтому до конца недели судебных заседаний в Лычаковском райсуде не будут проводить.

Как отмечается, о первом инфицированном сотруднике суда стало известно в пятницу, 7 июня. Поскольку у одного из судей подтвердили коронавирус, учреждение временно прекратила работу. Тогда все помещения суда продезинфицировали, а контактных лиц судьи отправили на самоизоляцию.

Позже, 15 июня, коронавирус лабораторно подтвердили у четырех из восьми протестированных работников аппарата этого суда.

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Напомним, ранее стало известно, что в Львове проведут ИФА-тестирования всем работникам образовательной сферы, которые будут привлечены во время проведение внешнего независимого оценивания.