Во Львовской области выздоровела первая пациентка с COVID-19

Проведение исследования в лаборатории Фото из открытых источников

Второй и третий тесты дали отрицательный результат

Во Львовской области выздоровела первая женщина, у которой был положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения Андрея Васько.

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области", - отметил Васько.

Как известно, у 50-летней жительницы Львова диагностировали коронавирус после того, как она вернулась из Германии.

Первый результат теста на коронавирус у нее оказался положительным, а второй и третий тест – негативные.

Женщина находилась на амбулаторном лечении.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта общее число заболевших коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.