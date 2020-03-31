Во Львовской области выздоровела первая пациентка с COVID-19
Второй и третий тесты дали отрицательный результат
Во Львовской области выздоровела первая женщина, у которой был положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения Андрея Васько.
"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области", - отметил Васько.
Как известно, у 50-летней жительницы Львова диагностировали коронавирус после того, как она вернулась из Германии.
Первый результат теста на коронавирус у нее оказался положительным, а второй и третий тест – негативные.
Женщина находилась на амбулаторном лечении.
Напомним, по состоянию на утро 31 марта общее число заболевших коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.