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Вспышку COVID-19 обнаружили во львовском ФК "Рух"

Игроки ФК "Рух" Фото из открытых источников

"Рух" попросил УАФ и ПФЛ перенести матч 20-го тура Первой лиги на более поздний срок

Во Львове вспышку коронавирусной болезни зафиксировали в футбольном клубе первой лиги чемпионата Украины "Рух". Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 

Как отмечается, ПЦР-тестирование подтвердило болезнь у четырех человек: двух защитников, полузащитника и одного работника. Кроме этого, еще несколько футболистов "желто-черных" находятся под подозрением заражения. 

"Футбольный клуб "Рух" сразу же сообщил об этом медицинско-спортивный комитет Украинской Ассоциации футбола, а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу.

В связи с этим футбольный клуб обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги "Рух"-"Агробизнес" на более поздний срок.

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По предварительной информации, вся команда находится в самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на коронавирус. 

Напомним, недавно в некоторых игроков, а также персонала львовского футбольного клуба "Карпаты" подтвердили заражения коронавирусом COVID-19. 

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