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В Львове угорели двое человек: Еще двоих госпитализировали

Событие произошло накануне

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Во Львове в одной из квартир умерли двое человек, вероятно, из-за угарного газа. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской захтисту Львовской ОГА.

Отмечается, что происшествие произошло накануне, около 23:10 часов в доме по улице Кондукторская.

Четверо человек отравились, вероятно, угарным газом, двое из них умерли. Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Ранее сообщалось, что в селе Латовка, что в Одесской области, без признаков жизни были обнаружены 43-летний хозяин и его 77-летняя мать. Предварительная причина - отравление угарным газом.

 

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