В Государственный земельный кадастр внесены сведения о нормативной денежной оценке земель 544 населенных пунктов Львовщины

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В процессе внесения сведений в Государственный земельный кадастр в отношении административно-территориальных единиц, внесены сведения о нормативной денежной оценке земель 544 населенных пунктов Львовской области. В этом направлении работы Львовщина является лидером в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра в регионе.

Также в этом году землеустроителями организованы и завершены работы по корректировке (обновление) нормативной денежной оценки земель 56 населенных пунктов Львовской области. Эти работы осуществляются при поддержке Львовской облгосадминистрации, Львовского облсовета, Главного управления Госгеокадастра во Львовской области с местными советами в части согласования сессиями технической документации и принятие советами соответствующих нормативной денежной оценки земель населенных пунктов Львовщина вошла в пятерку лидеров в Украине.

"Базовая нормативная оценка проведена для всех городов и сельских, поселковых населенных пунктов Львовщины. Ежегодно наши сотрудники организуют работы по ее обновлению, и, там где это необходимо, согласно законодательства, проводят мероприятия по подготовке землеустроительной документации. Эта работа координируется и осуществляется специалистами Госгеокадастра в интересах общин, ведь после обновления нормативной денежной оценки земель существенно возрастают поступления в местные бюджеты",- отмечает Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

В общем, в этом году, по состоянию на 01.01.2020, требовала обновления оценка земель в 679 населенных пунктах Львовской области. Проведено нормативную денежную оценку земель 56 населенных пунктов, заключено 504 соглашения на выполнение данного вида работ, у исполнителей в работе находится 366 этих документаций, утвержденные в местных советах 20 документаций и 58 на государственной экспертизе. Еще в 57 населенных пунктах происходит изменение границ, после их утверждения местными советами будет начаты работы по разработке нормативной денежной оценки.

Справка:

Нормативная денежная оценка земель является базой для определения размера государственной пошлины при оформлении наследования, дарения и мены земельных участков, находящихся в собственности, размера земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, передаваемых в аренду.

Согласно действующему законодательству нормативная денежная оценка земель населенных пунктов требует обновления каждые 5-7 лет.

Формирование выписок из технической документации о нормативной денежной оценке земельных участков осуществляется территориальными органами Госгеокадастра безвозмездно в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления. Предусмотрена возможность on-line заказа такого извлечения с помощью публичной кадастровой карты через официальный веб-сайт Госгеокадастра.

С 01.01.2015 предоставление выписки из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка осуществляется исключительно через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления.