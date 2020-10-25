В Дрогобыче впервые мэра города будут избирать во втором туре выборов, - экзитпол группы "Рейтинг"

Дрогобыч Фото из открытых источников

Благодаря образованию ОТО город получил достаточное количество избирателей для второго тура выборов

В городе Дрогобыч Львовской области впервые городского главу будут избирать во втором туре выборов, сейчас среди лидеров действующий мэр Тарас Кучма. Об этом рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, сообщает "Радио Свобода".

"Город Дрогобыч чем интересен - раньше он никогда не входил в перечень городов, где был назначен второй тур. Дрогобыч, благодаря образованию ОТО, получил необходимое количество, если не ошибаюсь, 120 тысяч избирателей, и теперь там, в этом маленьком городе будет проходить второй тур выборов", – отметил Антипович.

Как отмечается, результаты опроса 3194 избирателей на 40 участках в Дрогобыче свидетельствуют о том, что среди 10 кандидатов подавляющее количество голосов имеет действующий мэр Тарас Кучма – 39,5%, на втором месте – самовыдвиженец Андрей Веселый, 25,9%. Также Михаил Задорожный от "Европейской солидарности" получил 18,3%, Олег Дьорка "Украинская галицкая партия" – 3,7%.

Также Антипович объяснил, что решение о проведении экзитполов в небольших городах было обусловлено тем, что самая большая борьба на местных выборах идет не в столице, а в регионах. Социологи перед выборами получали запросы на исследования от небольших объединенных территориальных общин по всей стране.

Новости по теме: Экзитпол студии Савика Шустера по Киеву: Во второй тур проходят Кличко и Попов

Напомним, данные экзитпола агентства новостей Firtka свидетельствуют о том, что на местных выборах на должность городского главы Ивано-Франковска лидирует действующий мэр города Руслан Марцинкив.