У депутата Львовского горсовета подтвердили COVID-19

Фото из открытых источников

Депутат находится на самоизоляции дома

У 35-летнего депутата Львовского городского совета от БПП "Солидарность" Ульяны Пак подтвердили COVID-19. Об этом она сообщила изданию ZAXID.NET.

По словам Ульяны Пак, она находится на самоизоляции дома.

"Это соответствует действительности, я болею. Я на самоизоляции уже вторую неделю. С коллегами по фракции я не встречалась давно. Всех, с кем я коммуницировала, согласно указаниям врача, я уведомила о том, что они также должны быть на самоизоляции", – сообщила она.

Ульяна Пак отмечает, что чувствует себя нормально. Однако в больнице с двухсторонней пневмонией находится ее мать, результата ПЦР-теста которой еще нет.

Новости по теме: Елена Зеленская получила положительный результат на COVID-19

Напомним, Китай сообщает о десятках новых случаев заболевания коронавирусом в Пекине второй день подряд, что грозит второй волной эпидемии на фоне открытия Европой границ.