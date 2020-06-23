В центре Львова задержали мошенника-парковщика

За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы

Во Львове задержали местного жителя, который выдавал из себя парковщика на одной из центральных улиц города. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Согласно сообщению, накануне к правоохранителям поступила информация от работников Львовского городского совета о том, что на улице Шпитальной они обнаружили мужчину, который незаконно собирал у водителей деньги якобы за оплату парковки автомобилей.

Как отмечается, на место прибыли правоохранители, которые задержали злоумышленника, изъяли доказательства и доставили мужчину в территориальное подразделение полиции. Мошенником оказался 46-летний житель Львова.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Напомним, недавно в Львовской области правоохранители разоблачили бывшего милиционера, который благодаря фальшивым медицинским документам получил более 300 тыс. гривен помощи.