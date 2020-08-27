Умер первый мэр Львова эпохи независимости Василий Шпицер

Василий Шпицер Фото из открытых источников

Василий Шпицер занимал должность главы города с 1990 по 1994 год

В возрасте 72 лет скончался первый мэр Львова Василий Шпицер, занимавший должность председателя Львовского городского совета и горисполкома с 1990 по 1994 год. Об этом сообщил действующий мэр Андрей Садовый в Facebook.

"Сегодня отошел в вечность первый мэр Львова. Большая потеря для родных и всей общины города. Василий Иванович как настоящий отец всегда чувствовал настроения львовян, искренне болел за наш город и Украину. Мы всем миром говорим "Спасибо!" за искренность, твердость и мудрость. Вечная память!", - написал львовский глава.

Справка:

Василий Шпицер родился 2 октября 1947 года в селе Нижняя Лукавица Львовской области. Получил во Львове образование инженера электронной техники. Затем в Москве окончил аспирантуру авиационного института.

Много лет работал по специальности, а в 1990-е стал политиком и общественным деятелем.

Покинув пост председателя Львовского городского совета и горисполкома, работал сначала начальником управления Львовской областной государственной администрации, а затем в Киеве заместителем директора компании "ГАЛЬ-Дженералтранс".

Новости по теме: Умер известный украинский ученый Борис Патон

Напомним, на прошлой неделе в возрасте 87 лет из жизни ушел отец супруги пятого президента Украины Петра Порошенко Марины - Анатолий Переведенцев. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Позже, с 1985 по 1988 годы, Переведенцев перешел в дипломатическую сферу и занял должность советника посла СССР в Монголии.