Удобно и безопасно: Заказ онлайн гарантированно качественных продуктов в "АТБ"
Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищила сім тисяч осіб і продовжує швидко зростати. Медики попереджають, що пік захворюваності ще не пройдено, готуються розгортати спеціальні пункти допомоги та закликають громадян піклуватися про своє здоров'я: уникати великого скупчення людей (якщо є змога), носити захисні маски, часто мити руки тощо.
Аби максимально убезпечити себе та свої родини та мінімізувати ризик зараження, багато хто з мешканців Львівщини вже опанував нові онлайн-сервіси та використовує інноваційні рішення. Наприклад, чималої популярності серед покупців набув перший в Україні продуктовий інтернет-магазин "АТБ" повного циклу. Він відкрився навесні поточного року, ставши справжнім порятунком для громадян, у тому числі й мешканців нашого міста Лева, в умовах суворого національного карантину. Новий для української галузі роздрібної торгівлі сервіс дозволив мільйонам українців підтримувати гідний рівень життя, за будь-яких умов мати можливість придбати улюблені продукти і при цьому ще й економити сімейні кошти. В асортименті онлайн-магазину "АТБ" сьогодні понад сім тисяч найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності. Найбільшим попитом зараз користуються категорії "Бакалія", "Алкоголь" і "Молочна продукція".
Цікаво, що за статистикою близько 65% онлайн-покупок здійснюють за допомогою смартфонів і мобільних додатків. Цей показник продовжує зростати, адже такі покупки робити дуже просто. Процес не займає багато часу і не вимагає зусиль. Зазвичай в онлайн-магазині "АТБ" від приймання замовлення і його обробки до доставки вибраних товарів за зазначеною клієнтом адресою в нашому місті минає менше двох годин.
Також важливо, що ціни в інтернет-магазині тотожні тим, до яких ми з вами звикли в звичайному супермаркеті "АТБ". У середньому вони на 10–15% нижчі за середньоринкові. Якщо ж у маркетах найбільшої української торговельної мережі вибирати акційні пропозиції або ж купувати продукцію власних торгових марок "АТБ", то зекономити можна 40 відсотків і більше. Нині корпорація "АТБ" володіє чотирма власними торговими марками, що належать до різних цінових категорій. Преміальний сегмент представлений ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected", середній плюс – "Спецзамовлення “АТБ”", середній – ТМ "Своя лінія". Найбільш економну продукцію пропонує ТМ "Розумний вибір". Це дійсно якісні та здорові продукти, які не поступаються продукції розкручених брендів, хоча коштують значно дешевше.
Про стрімке зростання популярності інтернет-магазину "АТБ" свідчить те, що середній чек вже становить 500–700 гривень. Це вважається солідним показником для будь-якого маркету, особливо якщо враховувати, що цей інтернет-магазин відкрився менше року тому і став новим явищем в галузі роздрібної торгівлі країни.
"Ринок онлайн-торгівлі в Україні стрімко зростає. Пандемія прискорила поширення інтернет-послуг. Зараз ми є свідками трансформації роздрібного ринку в Україні, оскільки ситуація змусила покупця подолати свої страхи та недовіру до купівлі товарів онлайн і здійснення платежів в Інтернеті. Змусила зрозуміти, що це безпечно", – повідомив в одному з інтерв'ю генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков.
Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження фактично дали потужний імпульс розвитку онлайн-ритейлу. Якщо раніше цей вид торгівлі розглядався як доповнення до основного напряму діяльності, то тепер він довів власну ефективність і швидко набирає обертів. Навіть ті львів’яни, які ще минулого року ставилися до купівлі товарів онлайн досить обережно, зараз переконалися, наскільки це просто і комфортно.
"Ринок онлайн-торгівлі продуктами харчування почав бурхливо розвиватися лише в 2020 році, коли до цієї справи долучилися всі ключові гравці ринку. У покупця до цього часу просто не було можливості повною мірою відчути всі переваги купівлі товарів онлайн. Тому наше першочергове завдання сьогодні – остаточно зламати стереотипи, прищепити людям добру звичку робити те, що зручно та безпечно!" – розповів Борис Марков.
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