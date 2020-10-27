Удобно и безопасно: Заказ онлайн гарантированно качественных продуктов в "АТБ"

АТБ

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищила сім тисяч осіб і продовжує швидко зростати. Медики попереджають, що пік захворюваності ще не пройдено, готуються розгортати спеціальні пункти допомоги та закликають громадян піклуватися про своє здоров'я: уникати великого скупчення людей (якщо є змога), носити захисні маски, часто мити руки тощо.

Аби максимально убезпечити себе та свої родини та мінімізувати ризик зараження, багато хто з мешканців Львівщини вже опанував нові онлайн-сервіси та використовує інноваційні рішення. Наприклад, чималої популярності серед покупців набув перший в Україні продуктовий інтернет-магазин "АТБ" повного циклу. Він відкрився навесні поточного року, ставши справжнім порятунком для громадян, у тому числі й мешканців нашого міста Лева, в умовах суворого національного карантину. Новий для української галузі роздрібної торгівлі сервіс дозволив мільйонам українців підтримувати гідний рівень життя, за будь-яких умов мати можливість придбати улюблені продукти і при цьому ще й економити сімейні кошти. В асортименті онлайн-магазину "АТБ" сьогодні понад сім тисяч найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності. Найбільшим попитом зараз користуються категорії "Бакалія", "Алкоголь" і "Молочна продукція".

АТБ

Цікаво, що за статистикою близько 65% онлайн-покупок здійснюють за допомогою смартфонів і мобільних додатків. Цей показник продовжує зростати, адже такі покупки робити дуже просто. Процес не займає багато часу і не вимагає зусиль. Зазвичай в онлайн-магазині "АТБ" від приймання замовлення і його обробки до доставки вибраних товарів за зазначеною клієнтом адресою в нашому місті минає менше двох годин.

Також важливо, що ціни в інтернет-магазині тотожні тим, до яких ми з вами звикли в звичайному супермаркеті "АТБ". У середньому вони на 10–15% нижчі за середньоринкові. Якщо ж у маркетах найбільшої української торговельної мережі вибирати акційні пропозиції або ж купувати продукцію власних торгових марок "АТБ", то зекономити можна 40 відсотків і більше. Нині корпорація "АТБ" володіє чотирма власними торговими марками, що належать до різних цінових категорій. Преміальний сегмент представлений ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected", середній плюс – "Спецзамовлення “АТБ”", середній – ТМ "Своя лінія". Найбільш економну продукцію пропонує ТМ "Розумний вибір". Це дійсно якісні та здорові продукти, які не поступаються продукції розкручених брендів, хоча коштують значно дешевше.

АТБ

Про стрімке зростання популярності інтернет-магазину "АТБ" свідчить те, що середній чек вже становить 500–700 гривень. Це вважається солідним показником для будь-якого маркету, особливо якщо враховувати, що цей інтернет-магазин відкрився менше року тому і став новим явищем в галузі роздрібної торгівлі країни.

"Ринок онлайн-торгівлі в Україні стрімко зростає. Пандемія прискорила поширення інтернет-послуг. Зараз ми є свідками трансформації роздрібного ринку в Україні, оскільки ситуація змусила покупця подолати свої страхи та недовіру до купівлі товарів онлайн і здійснення платежів в Інтернеті. Змусила зрозуміти, що це безпечно", – повідомив в одному з інтерв'ю генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков.

АТБ

Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження фактично дали потужний імпульс розвитку онлайн-ритейлу. Якщо раніше цей вид торгівлі розглядався як доповнення до основного напряму діяльності, то тепер він довів власну ефективність і швидко набирає обертів. Навіть ті львів’яни, які ще минулого року ставилися до купівлі товарів онлайн досить обережно, зараз переконалися, наскільки це просто і комфортно.

"Ринок онлайн-торгівлі продуктами харчування почав бурхливо розвиватися лише в 2020 році, коли до цієї справи долучилися всі ключові гравці ринку. У покупця до цього часу просто не було можливості повною мірою відчути всі переваги купівлі товарів онлайн. Тому наше першочергове завдання сьогодні – остаточно зламати стереотипи, прищепити людям добру звичку робити те, що зручно та безпечно!" – розповів Борис Марков.

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