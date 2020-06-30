Убийство и пытки бывшего сельского главы во Львовской области: Полиция задержала двух подозреваемых

Правоохранители проводят следственные действия у злоумышленников Нацполиция

Мужчины совершили 21 июня разбойное нападение на дом погибшего

Правоохранители задержали двух львовян, которых подозревают в разбойном нападении на частный дом бывшего сельского головы Миклашева Михаила Пугача и его убийстве. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, одного из злоумышленников задержали во Львове, а второго - на Закарпатье. К задержанию были привлечены спецназовцы полиции Львовщины.

По словам правоохранителей, были проведены санкционированные обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства причастности задержанных к совершению разбойного нападения и убийства.

В настоящее время решаются вопросы об избрании мужчинам меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступлений.

"Также мы проверяем причастность злоумышленников к совершению других уголовных правонарушений", – отметили в полиции.

Напомним, убийство бывшего сельского головы Миклашева Михаила Пугача произошло ночью 21 июня в его собственном доме. Как установили правоохранители, около 02:00 трое неизвестных в масках ворвались в дом, где находились супруги, 62-летний Михаил Пугач и его 56-летняя жена. Нападающие связали и жестоко избили хозяев, забрали деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм 62-летний Михаил Пугач скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по п.п.6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По информации zaxid.net, Михаил Пугач был сельским головой Миклашева 15 лет (2001 – 2016 годы). В 2013 году его судили за взяточничество. Пустомытовский райсуд признал, что он, будучи сельским головой, требовал и получил взятку за выделение земли под индивидуальное строительство. Ему присудили два года испытательного срока.

Село Миклашев расположено всего в 3,5 км от Львова, в нем проживает чуть более тысячи человек.