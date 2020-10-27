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У жены и тещи Садового обнаружили коронавирус COVID-19

Андрей Садовый вместе с женой и сыном возле избирательного участка Львовский городской совет

Сам мэр получил отрицательный результат

Жена и теща мэра Львова Андрея Садового получили положительные результаты ПЦР-тестов на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом мэр написал на своей странице в Facebook

"Сегодня Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Видимо, у меня хороший иммунитет", - написал Садовый.

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Он также уточнил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции, но, если повторный тест будет отрицательным, то сразу вернется на работу.

"Кате с Марией Михайловной желаю скорейшего выздоровления. До момента получения родными негативных ПЦР-тестов с ними контактировать не буду", - добавил мэр.

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Напомним, в воскресенье, 25 октября, мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать на избирательном участке, поскольку предоставил комиссии загранпаспорт, а не паспорт гражданина Украины. 

Следует заметить, что тогда городской глава пришел на избирательный участок вместе с женой, тещей и младшим сыном.

 

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