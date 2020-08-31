У главы Львовского облсовета подтвердили коронавирус

На прошлой неделе чиновник принял участие в нескольких массовых мероприятиях

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заболел вирусом COVID-19. Об этом сообщил сам чиновник на своей странице в Фейсбук.

По словам Ганущина, в прошлую пятницу, 28 августа, у него резко ухудшилось самочувствие. "Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды – "РНК вируса SARS-CoV2 обнаружен". Далее действовал по протоколу – семейный врач, антибиотики и самоизоляция", – написал глава облсовета.

По словам чиновника, он предупредил о своем заражении всех контактных лиц, которых оказалось немало. В ту же пятницу Ганущин приветствовал военных авиаторов, а накануне награждал лауреатов Международной премии имени Ивана Франко и открывал детский сад.

Глава облсовета заявил, что не удивлен положительным результатом теста на коронавирус. "Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому ходу событий был готов", – отметил Ганущин.

Напомним, вчера, 30 августа, стало известно, что коронавирусом заболел еще один нардеп от "Слуги народа" Степан Чернявский. Политика госпитализировали с правосторонней пневмонией и он уже вторую неделю находится в одной из больниц Одесской области.