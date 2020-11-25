ТИК обнародовала результаты выборов мэра Львова, победил Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

За Садового отдали свой голос 62,25% избирателей

Согласно официальным результатам, обнародованным городской ТИК, выборы председателя Львовской ОТО 22 ноября выиграл Андрей Садовый. Об этом заявил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, сообщает Тvoemisto.tv.

Согласно сообщению, Андрей Садовый набрал 62,25% голосов избирателей, его соперник Олег Синютка – 37,75%.

Следует заметить, что в первом туре выборов председателя Львовской ОТГ 25 октября за Андрея Садового проголосовали 40,09% избирателей (91 131 голос), а за Олега Синютку – 31,1% (70 682 голосов). Тогда разрыв между кандидатами составил 8,99%.

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Как отмечается, 24 ноября состоялась первая сессия новоизбранного совета львовской ОТО. На ней присутствовали 34 из 64 новоизбранных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Варта" и ВО "Свобода", однако "Самопомич" и "Голос" ее проигнорировали.

Депутаты трех партий в спешке приняли присягу, после чего Андрей Садовый перестал быть действующим городским головой. Также присутствующие в зале проголосовали за создание временного президиума.

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Напомним, ранее данные экзитпола, проведенного студией Савика Шустера и социологической компанией Liberty Report, свидетельствовали о том, что во Львове в втором туре выборов городского головы с результатом 62,8% побеждает действующий мэр Андрей Садовый.