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Суд освободил от наказания водителя, сбившего 6-летнего мальчика на переходе во Львове

Мужчину приговорили к 3,5 годам заключения, но отпустили под испытательный срок

Фото из открытых источников

Франковский районный суд Львова признал виновным водителя, который сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе во Львове, однако освободил его от отбывания наказания. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что авария произошла в январе 2020 года, когда во Львове водитель легковушки наехал на 6-летнего мальчика на пешеходном переходе. Из-за ДТП мальчик получил открытый перелом костей левой голени со смещением, что считается тяжелым телесным повреждением с опасностью для жизни.

Сегодня же суд назначил водителю 3,5 года заключения, но освободил мужчину от отбывания этого наказания и назначил год испытательного срока. Подсудимый заявил, что его действия были вызваны "необдуманностью относительно наступления негативных последствий". Кроме того, он просил не наказывать его строго и добавил, что оказывал помощь семье мальчика.

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Напомним, недавно под Львовом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались восемь человек. По предварительной информации, на трассе Киев-Чоп водитель легковушки не справился с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями.

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