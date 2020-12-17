СБУ блокировала деятельность конвертцентра с ежегодным оборотом в 20 миллиардов гривен

Незаконную деятельность организовали двое львовских бизнесменов

Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещение НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

По предварительным подсчетам экспертов, из-за подделки документов и их использования, только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 миллиардов гривен.

Во время проведения более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные и другое имущество на сумму более 60 миллионов гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, которые доказывают осуществление незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в столице работу масштабного конвертационного центра, где за время работы организовали оборот средств на более 15 миллиардов гривен.