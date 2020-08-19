Садовый заявил об участии в выборах мэра Львова

В случае победы Садовый возглавит город четвертый раз

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что будет баллотироваться на текущую должность на следующих местных выборах. Об этом сообщил сам чиновник в Twitter.

По словам Садового, он хочет завершить проекты по строительству, начатые во Львове. "19 августа мне исполнилось 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я себе думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще есть очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую из Рясне-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Это все бросить на произвол судьбы? Это как-то несерьезно. Поэтому иду", - сказал мэр Львова.

Важно, что Андрей Садовый может возглавить город четвертый раз подряд. Свою текущую должность он получил еще в апреле 2006 года.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Согласно документу, выборы не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.