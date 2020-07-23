Садовый выполнил от силы 10-15% обещаний: Петр Адамик объяснил, почему падает рейтинг мэра Львова

Петр Адамик. Фото: Николай Тыс/ZIK

Садовый – человек слова, но потому что умеет ловко жонглировать словами

Депутат Львовского городского Совета Петр Адамик заявил, что действующему мэру Львова Андрею Садовому сегодня нечем гордиться, ведь он выполнил от силы 10-15% своих обещаний.

Об этом шла речь в сюжете телеканала ZIK.

"Я на его месте не имел бы чем гордиться, потому что мы имеем 14 лет просто обещаний, пустых обещаний, из которых выполнено от силы 10-15%. То есть все это факты. По моему мнению, есть люди дела, есть люди слова, а Андрей (Садовый, – ред.) – мастер фигурного выражения. Он человек слова в смысле того, что он очень хорошо умеет жонглировать словами, обещать", – заявил Петр Адамик.

О том, что с приближением выборов рейтинг Андрея Садового становится все меньше, свидетельствуют и обнародованные данные социологов. Согласно исследованию, снижение доверия к нынешнему мэру Львова обусловлено скандалами, которыми была окутана его каденция.

Как отмечается, рейтинг Андрея Садового существенно уменьшился. Подавляющее большинство львовян – 62% – хотят избрать нового главу города на местных выборах этого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые во Львове презентовал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Говорит - значительный удар по рейтингу Садового нанесли скандалы вокруг городского головы и невыполненные обещания.

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Масштабная распродажа земли, распределение исторического наследия между своими, дань с бизнеса и незаконная застройка города. Именно эти проблемы ассоциируются у львовян с Андреем Садовым. Местные предприниматели называют его "Андрей Доля". А все через то,что заставляет бизнесменов делиться выручкой. В ноябре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Садовом подозрении в злоупотреблении властью. Но дело до завершения так и не дошло.



Алексей Антипович отмечает, что все проблемы и невыполненные обещания городской председатель Львова аргументирует введением карантина и мировой пандемией коронавируса. Более того – предвыборную кампанию Садовый начал быстрее, чем в городе Льва, отмечает социолог. Удивляется, что проехавшись по городу - всюду реклама одного кандидата в мэрию. Среди прочего отмечает, что туризм местным не нравится. Их беспокоят другие проблемы.



Кроме этого, Антипович добавляет, что электорат Львова ищет нового кандидата на должность городского головы, но пока не нашел. Говорит – еще есть время до выборов на появление новых кандидатов, в частности отмечает, что это вопрос к предвыборной кампании, которая во Львове стартовала быстрее в Украине.

Напомним, ранее депутат Львовского городского совета Андрей Рикота подарил городскому голове Львова Андрею Садовому "золотой душ" как символ безответственности, бессистемности и символ злоупотребления властью". Такой подарок депутат вручил Андрею Садовому во время заседания сессии 28 мая.