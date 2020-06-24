Садовый призвал львовян воздержаться от поездок в Карпаты

Но мэр предлагает найти альтернативный отдых в окрестностях Львова

Мэр Львова Андрей Садовый Фото из открытых источников

Городской председатель Львова Андрей Садовый призвал жителей города в нынешней ситуации отказаться от поездок в Карпаты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прошу всех львовян, которые планировали поездки в Карпаты в ближайшие дни, воздержаться от них. Берегите жизнь и здоровье", - отметил Садовый.

Кроме этого, мэр города напомнил, что "вокруг Львова тоже много хороших мест для отдыха".

Новости по теме: Шмыгаль с высоты птичьего полета показал последствия непогоды на западе Украины

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Прикарпатье проинспектировали равнинную часть. По его словам, ситуация в регионе критическая и превышает масштабы наводнения 2008 года.

Кроме этого, он назвал сумму финансовой помощи, которая будет выделена для Прикарпатья на преодоление последствий непогоды.