С начала 2020 года Госгеокадастр Львовской области обработал более 13 тыс. проектов землеустройства по принципу экстерриториальности

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Сейчас количество экспертов в учреждении возросло до 43 человек

С начала этого года эксперты Главного управления Госгеокадастра Львовской области приняли к проработке 13 244 проекта землеустройства из других областей. Об этом сообщает "Урядовий портал".

В августе принято в обработку из других областей 2258 документаций, из них положительно рассмотрено 1889 (84%). За период с 25 по 28 августа экспертами Держгеокадастра во Львовской области рассмотрено более 1000 проектов землеустройства, поступивших на согласование по принципу экстерриториальности.

"Рассмотрение проектов землеустройства по принципу экстерриториальности устранил дополнительные контакты граждан с чиновниками и имеет антикоррупционный эффект. Также, в этом году, в Главном управлении возросло количество сертифицированных экспертов, что позволило увеличить количество рассмотренных документаций, которые поступают через онлайн-сервис Держгеокадастру", - отмечает начальник главного управления Держгеокадастру во Львовской области Андрей Кавецкий.

Как отмечается, в этом году количество специалистов, которые прошли обучение, сертифицировались по специальности эксперта и работают в Главном управлении Госгеокадастра во Львовской области, возросло до 43 человек.

Такой шаг позволил увеличить количество рассмотренных заявлений и ускорить сроки рассмотрения документаций, поступивших с помощью электронных сервисов Госгеокадастра.

Напомним, в начале июня Кабинет министров поддержал запуск пилотного проекта по государственной регистрации земельных участков по экстерриториальному принципу - необходимые документы рассматривает специалист из другого региона.

Справка:

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 № 580 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальности согласования проектов землеустройства по отводу земельного участка территориальными органами Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра" рассмотрение и согласование или отказ в согласовании проектов землеустройства осуществляется работниками территориальных органов Держгеокадастра, выбранные по принципу случайности системой электронного документооборота.