С 2 ноября ученики возвращаются в школы и не "мамкайте", - Садовый

Школы будут работать в том же формате, что и в сентябре

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

Городской голова Львова Андрей заявил, что со 2 ноября все школы города возвращаются на учебу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне не "жалко", но с понедельника все школы Львова возвращаются на учебу. И не мамкайте", - написал Садовый.

Также мэр Львова прикрепил скриншот обращения одного из учеников с просьбой оставить школы на карантине.

Андрей Садовой

Как сообщает Страна.uа, заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, и. о. директора департамента гуманитарной политики Галина Сличная рассказала, что с понедельника во львовские школы вернутся на обучение ученики.

"В школах работаем в том формате, в котором мы начинали работать в сентябре, то есть если будут больные в классах среди учеников или среди работников, будем приостанавливать обучение в этих отдельных классах так, как мы это делали с сентября месяца", - рассказала Сличная.

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Напомним, ранее стало известно, что Управление образования и науки Сумского городского совета рекомендует руководителям учреждений общего среднего образования города в первую неделю после каникул осуществлять образовательный процесс для всех классов дистанционно.

О том, что с понедельника, 2 ноября, в школах Ивано-Франковска ученики 5-11 классов перейдут на дистанционный формат обучения, заявил городской голова Руслан Марцинкив