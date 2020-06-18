Начальник Львовского военного госпиталя умер от коронавируса

Начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда Facebook-страница Андрея Садового

О смерти Ивана Гайды стало известно 18 июня поздно вечером

Во Львове в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19 скончался начальник Львовского госпиталя Иван Гайда. Об этом вечером 18 июня сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

"Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким! Вечная память", – говорится в сообщении.

Новости по теме: В одном из судов Львова обнаружили вспышку коронавируса

Напомним, 18 июня Украина установила новый антирекорд по количеству больных коронавирусной болезнью COVID-19 – за сутки недуг диагностировали у 829 пациентов.

Новости по теме: У депутата Львовского горсовета подтвердили COVID-19

В тот же день во Львовской области подтвердили более 170 случаев инфицирования за сутки, в самом Львове – 55 новых больных.

К слову, 12 июня в области из-за большого количества случаев коронавируса COVID-19 карантин продлили еще на неделю – до 19 июня.