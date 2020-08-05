Роль "АТБ" в стабильности и развитии наших западных областей

АТБ

Как в развитых странах ЕС, уровень жизни украинского общества во многом зависит от проектов и инициатив, которые финансируют за счет бюджета. Это означает, что от бизнеса, который вовремя платит налоги, зависит наше благополучие и комфорт. Примером тому может стать успешная деятельность многолетнего лидера украинской розничной торговли – "АТБ".

Следуя стратегии динамичного развития, компания сумела в нынешнем сложном году побить рекорд по объему уплаты налогов и сборов. Только за шесть месяцев 2020-го корпорация "АТБ" перечислила в бюджеты всех уровней, в том числе и в казну нашего города Льва, 7,57 млрд грн. Согласно информации из открытых источников это на 32,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

АТБ

"Этот год, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, в которых оказался бизнес в результате пандемии коронавируса, корпорация "АТБ" проходит уверенно, оставаясь лидером рынка и одним из крупнейших плательщиков налогов в Украине.

Могу привести два примера:

– сумма уплаченных нами налогов за пол года в три раза превышает годовой (!) бюджет таких городов, как Сумы, Херсон, Черкассы, Тернополь, Луцк;

– уплаченные нами за первое полугодие налоги в два раза превышают сумму государственных инвестиций в строительство нового аэропорта в Днепре.

Когда нас спрашивают, что мы вкладываем в понятие социально ответственный и патриотичный бизнес, для меня ответ очевиден. Это не только благотворительные проекты, социальные инициативы, инвестиции, новые рабочие места. Во-первых, это прозрачная и системная деятельность бизнеса в наших экономических реалиях. Во-вторых, эффективное использование сделанных бизнесом инвестиций органами центральной и местной власти", – сообщает на своей странице в Facebook Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

АТБ

Интересно, что такие высокие темпы роста бюджетных платежей компания демонстрирует уже несколько лет подряд. По итогам 2019-го она заняла первое место в области в рейтинге 100 крупнейших представителей бизнеса по объему перечисленных платежей в бюджеты всех уровней. Корпорация "АТБ" является одной из самых прозрачных и открытых в Украине. В прошлом году в бюджеты разных уровней и спецфонды перечислено 12,6 млрд грн., что на 34% превысило показатели предыдущего периода.

Вместе с тем "АТБ" бесперебойно обеспечивает почти четыре миллиона граждан качественными продуктами по доступным ценам. Незыблемое правило: стоимость товаров в 1137 супермаркетах торговой сети ниже среднерыночной на 10-15%.

Напомним, что магазины лидера украинского ритейла сегодня работают в 293 населенных пунктах 24 областей страны, включая и Львовскую. Ассортимент этих дискаунтеров превышает 3,5 тыс. наименований. Это гарантированно свежие продукты и качественные товары первой необходимости. Почти треть ассортимента составляет продукция собственных торговых марок.

АТБ

Во время национального карантина компания предложила принципиально новый для украинского рынка ритейла направление – в Украине появился первый продуктовый онлайн-магазин "АТБ" полного цикла. Весь процесс от заказа необходимых товаров до их получения занимает менее одного часа. Кроме того, начали работать сервисы предварительного заказа и адресной доставки продуктов. Это позволило миллионам граждан, среди которых и жители Галичины, не испытывать недостатка качественных продуктов ми при этом экономить собственные средства.

АТБ

Компания "АТБ" сумела значительно увеличить товарооборот и уже перечислила 4,83 млрд грн. налогов в государственный бюджет, 1,62 млрд грн. – в местные бюджеты, а 1,12 млрд грн. в целевые фонды. После реформы децентрализации немалая часть уплаченных ответственным бизнесом денег остается на местах. Эти средства направляют на борьбу с пандемией, ремонт дорог, школ, больниц, строительство парков, мостов и тому подобное. Кроме того, они идут на зарплаты работникам бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, а также субсидии, которые после повышения коммунальных тарифов стали настоящим спасением для многих украинских семей. Итак, каждая компания, работающая открыто и наполняющая бюджет, заботится о достойном уровне нашей жизни.

Несмотря на то, что в последние годы "АТБ" активно расширяет собственную сеть именно в наших западных областях, можно быть уверенным, что Львовская власть получит мощный финансовый ресурс для развития региона.