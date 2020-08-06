Пьяный львовянин угрожал взорвать гранату в спортивном центре

Взрывчатки у злоумышленника не обнаружили

Задержание мужчины, который угрожал взорвать гранату во Львове Национальная полиция Украины во Львовской области

Во Львове нетрезвый мужчина пытался попасть в спортивный центр, а после того, как его не пустили, – угрожал взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 5 августа, около 7 часов вечера. Полицию вызвала охрана спортивного центра, которая заявила, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожает взорвать гранату.

По словам охранников, 30-летний мужчина хотел пройти в помещение центра, но они не впустили его, мотивируя это нетрезвостью львовянина. Тогда мужчина заявил, что имеет гранату и, если его не пропустят внутрь, подорвет ее. Полицейские, которые приехали на место инцидента, установили, что гранаты или других взрывоопасных предметов у злоумышленника не было.

Сейчас известно, что против мужчины открыли уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Если вину львовянина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Мужчину задержали, вскоре ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчина с боеприпасом в руке угрожал взорвать двух женщин. Житель села запугивал расправой свих мать и жену при помощи предмета, похожего на гранату.