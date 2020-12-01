Просто лежал на дороге: Во Львовской области под колесами снегоуборочной техники погиб мужчина

Снегоуборочная машина рано утром наехала на мужчину Нацполіція

Инцидент произошел сегодня, 1 декабря, около 04:00 в одном из сел Жовковского района

Во Львовской области под колесами снегоуборочного автомобиля погиб мужчина, который просто лежал на проезжей части. По это сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 декабря, около 04:00 в одном из сел Жовковского района. Как отмечается, водитель автомобиля МАЗ, 32-летний житель района, который выполнял работы по уборке снега, совершил наезд на местного 30-летнего жителя, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту инцидента провоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили водителям о необходимости своевременно менять резину с летней на зимнюю и рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть в ДТП во время снегопадов и гололедицы.