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Правоохранители заблокировали рынки Львова из-за "карантина выходного дня"

Блокирование рынка во Львове varta1

Полиция работает в усиленном режиме

Во Львове правоохранители заблокировали работу крупнейших рынков из-за введения в Украине "карантина выходного дня". Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что полиция следит за торговцами на рынках "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также в торговом центре "Искра" в Сиховском районе.

В то же время полицейские не перекрывают входы в рынки и не запрещают предпринимателям заходить на базар и торговать, однако следят за теми, кто не выполняет решение Кабмина о карантине.  

По словам заместителя начальника Национальной полиции Львовской области Дмитрия Михалеца, правоохранители в субботу и воскресенье работают в усиленном режиме. "В течение этих выходных правоохранители будут работать в усиленном режиме. Обращаемся ко всем субъектам хозяйствования, в частности, владельцам ресторанов, торговых центров, с призывом неукоснительно соблюдать карантинные требования, а граждан просим пользоваться индивидуальными средствами защиты и избегать скоплений людей", – сказал чиновник.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, сегодня, 14 ноября, уже поступило 11 сообщений о нарушении правил карантина в регионе. По этим вызовам полицейские проводят профилактические беседы, а в отдельных случаях составляют админпротоколы.

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Ранее сообщалось, что во Львове правоохранители прекратили концерт группы "Бумбокс", который происходил с нарушением карантина. О нарушении противоэпидемических мероприятий полицейские узнали из соцсетей.

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