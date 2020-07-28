Порвали на патрульных форму: Во Львове двое мужчин набросились с кулаками на полицейских

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За содеянное злоумышленникам грозит наказание – до пяти лет лишения свободы

Во Львове двое пьяных мужчин набросились с кулаками на патрульных, когда те пытались их уговорить не нарушать общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел накануне в 17:00. Экипаж патрульной полиции прибыл по вызову на улицу Кульпарковскую, где двое мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, нарушали публичный порядок, в общем вели себя агрессивно и нецензурно выражались.

"Во время установления лиц нарушителей, они оказывали сопротивление правоохранителям, причинив им телесные повреждения и повредив униформу. Злоумышленники были доставлены в Франковский отдел полиции - ими оказались жители Золочевского района и города Львова, в возрасте 46 и 48 лет", - подчеркивается в сообщении.

При этом в патрульной полиции ZAXID.NET уточнили, что в результате инцидента у пострадавших инспекторов ушибы и порванная одежда.

Один из пострадавших патрульных инспекторов Патрульная полиция

По факту драки открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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Напомним, ранее сообщалось, что в центре Львова возникла массовая драка из-за девушек. Подрались иностранцы с местными парнями.