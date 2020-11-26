Померещилось на пьяную голову: Во Львовской области мужчина сдался полиции за убийство, которого не совершал

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Теперь мужчине грозит штраф за ложное сообщение о совершении преступлении

Во Львовской области к ответственности привлекли 27-летнего жителя одного из сел Жовковского района, который позвонил в полицию и заявил об убийстве, но тела так и не нашли, поскольку это оказалось "пьяной" выдумкой. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, накануне вечером на оперативную линию 102 позвонил 27-летний мужчина и сообщил о том, что 22 ноября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего односельчанина–ровесника. По его словам тело убитого можно найти под мостом в селе.

Как отмечается, на указанное место отправились группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, оперативники сектора криминальной полиции, участковые офицеры полиции, кинолог, а также сотрудники других служб Жолковского отделения полиции, однако тела жертвы так и не нашли.

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Впоследствии во время проверки правоохранители установили, что "убитый" оказался живым и здоровым, его нашли по месту жительства.

В тоже время на мужчину, который "признался в убийстве" сотрудники полиции составили админпротокол по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За содеянное предусматривается наказание в виде наложения штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, недавно разоблачили группу правоохранителей, которые незаконно лишили свободы жителя Львова и требовали от него 10 тысяч долларов в обмен на свободу.