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Польское консульство во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в области

Польское консульство во Львове Фото из открытых источников

Выдача документов, поданных в консульстве, состоится 17 августа

Генеральное консульство Польши во Львове с 10 августа приостанавливает прием визовых анкет в связи с эпидситуацией в области. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства.

"С 10 августа 2020 года приостанавливается прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т. н. визовых центрах), заявлений на получение / продление действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих безотлагательного вмешательства консула", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выдача документов, поданных в консульстве, состоится 17 августа 2020 года.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 7 августа, обнаружили 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего заразившихся в Киеве и Львовской области. Так, по состоянию на утро в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели.

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