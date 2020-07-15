Подросток из Львовской области сбежал из дома, чтобы защищать Украину в зоне ООС

Дениса Лагодича нашли на блокпосту возле Славянска Фото: Нацполиция

Парня нашли через несколько дней на Донбассе

Во Львовской области 17-летний юноша сбежал из дома для того, чтобы защищать независимость и территориальную целостность Украины в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, 13 июля отец парня написал заявление в полицию о пропаже 17-летнего Дениса Лагодича. Мужчина сообщил, что за день до этого примерно в 22:00 мальчик ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна. Впоследствии правоохранители объявили несовершеннолетнего в розыск и привлекли к этому сотрудников различных служб.

Через несколько дней, 15 июля, юношу разыскали в зоне проведения ООС. Парень добрался до блокпоста возле города Славянск Донецкой области. По словам Дениса, он планировал присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность Украины.

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На что правоохранители ответили, что для этого подростку нужно подождать несколько лет и получить за это время соответствующие знания и навыки. После чего юноша сможет реализовывать свои планы в предусмотренный законом способом.

К слову, мальчика нашли здоровым и невредимым, вскоре его вернут домой.

Напомним, ранее в городе Мариуполь Донецкой области пропал семилетний мальчик, а через некоторое время ребенка нашли мертвым в водоеме.