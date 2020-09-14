От коронавируса умер главный педиатр Львова

Богдан Остальский Фото из открытых источников

Медик умер после длительного лечения

В воскресенье после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Стало известно, что сегодня, после длительного лечения от коронавируса, скончался Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения ЛГС", - сообщили там.

Также об этом в своем Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!".

Отметим, что Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, длительное время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли.