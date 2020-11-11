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Ни одного глупого решения Львов принимать не будет: Садовой выступил против введения "карантина выходного дня"

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

По словам мэра Львова, пока нельзя говорить о полном локдауне

Городской глава Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут. Об этом он сообщил во время митинга предпринимателей, передает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам Садового, власти должны сначала выплатить людям компенсации. "Карантин выходного дня", по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, никакого неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких пиров, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям компенсации", – сказал городской глава.

В то же время глава Львова отметил, что город за месяцы карантина получил лишь 1 млн грн. "Я хочу поблагодарить всех львовских предпринимателей. Только благодаря вам с первых месяцев и до сегодня мы получили помощь для наших больниц около 60 млн грн. Эти средства дали вы, дала община Львова. Городская власть переориентировала бюджет и мы добавили еще 240 млн грн. За эти все месяца город получил от государства лишь 1 млн грн. В то время, как власть забирает из местного бюджета 591 млн грн", – сказал Садовый.

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Напомним, сегодня, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

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