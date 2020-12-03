Нападение на ветеранов АТО во Львове: Трем полицейским сообщили о подозрении

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За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы

Трем полицейским, которые во Львове избили двух ветеранов боевых действий на Донбассе, сообщили о подозрении в групповом хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщено о подозрении трем работникам Национальной полиции (ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 16 ноября 2020 года трое правоохранителей из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет в нетрезвом состоянии и в нерабочее время причинили телесные повреждения двум 36-летним ветеранам АТО во время внезапного конфликта на проспекте Свободы.

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За содеянное злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

По информации Радио Свобода, пострадавшими оказались Андрей Мочурад и Виктор Баранник. Так в 2014-2015 годах общественный активист, волонтер Андрей Мочурад служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.

Напомним, недавно в Киевской области со стрельбой задержали пьяного водителя, который решил устроил "гонки" с полицейскими.