На здании львовской Ратуши вывесили бело-красно-белый флаг Беларуси

Белорусский стяг на Ратуше во Львове Львовский городской совет

В понедельник возле консульства Беларуси во Львове состоялась массовая акция

Во Львове, чтобы поддержать жителей Беларуси, где уже четвертые сутки не стихают массовые протесты, здание городского совета украсили бело-красно-белым флагом. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, таким образом Львов выражает поддержку жителям Беларуси и считает недопустимыми действия власти в отношении мирных протестующих в стране.

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"Каждый трезвомыслящий человек, который сегодня видит картинку из Беларуси - как бьют невинных людей бросают за решетку, понимает, что это недопустимо. Украинцы также подверглись репрессиям. Мы желаем белорусам твердости, чтобы они побеждали. Мы бы очень хотели, чтобы Беларусь была свободной, сильной, так как и Украина, потому что мы — соседи, а за соседей всегда сердце болит. Мы с вами!"- сказал в комментарии городской голова Львова Андрей Садовый.

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Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

Вечером в понедельник под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция протеста, в результате которой правоохранители жестко задержали активиста.

В среду, 12 августа, в МИД Украины заявили, что во время акций протеста в Беларуси пострадал украинский фотокорреспондент, а еще девять человек задержали в связи с правонарушениями.