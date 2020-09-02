На львовской шахте "Надежда", где продолжается подземная забастовка горняков, отключат свет
Шахтеры не выходят на поверхность, требуя выплатить им зарплаты за пять месяцев
"Пятые сутки продолжается подземный протест на шахте "Надежда". По состоянию на 9:00 в забое остается 26 горняков. Двух вчера вечером подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Что больше - Львовоблэнерго предупредило предприятие об отключении шахты от энергоснабжения за долги сегодня с 10:00", - написал Волынец.
Он добавил, что горняки настроены решительно и анонсировали подземную голодовку в случае, если власть не найдет механизм разрешения кризисной ситуации.
Кроме того, семьи шахтеров, как и вчера, планируют перекрывать дорогу возле поселка Сопошин на международной трассе Львов - Рава-Русская.
В свою очередь, представители профильного департамента Министерства энергетики провели детальный финансовый аудит ЧАО "Шахта "Надежда". Проверка выявила многочисленные нарушения в работе предыдущего руководства предприятия, в частности, продажу угля по заниженным ценам.
По результатам аудита будет подготовлено обращение в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, причастных к ситуации, что привело к накоплению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.
В министерстве отмечают, что государство не имеет долга перед горняками шахты "Надежда".
В то же время, Минэнерго обеспокоено ситуацией, поэтому обратилось к ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" с просьбой предоставить платеж шахте "Надежда" за угольную продукцию на сумму около 3,7 млн грн для выплаты заработной платы.
Минэнерго призывает горняков разблокировать работу шахты, а руководство – начать поиск конструктивных методов решения кризисной ситуации.
Ранее сообщалось, что во Львовской области на шахте "Червоноградская" в результате несчастного случая погиб рабочий. Мужчину зажало конвейерной лентой и в результате полученных травм Шахтер скончался.