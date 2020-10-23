Во Львовской области участники боевых действий получили более 5 тысяч га в собственность

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С начала введения инициативы об обеспечении участников АТО земельными участками участники боевых действий (АТО/ООС) и их семьи получили в собственность 7491 земельный участок, расположенный на территории Львовской области, общей площадью 5016,94 га. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Как отмечается, участки предназначены для садоводства, ведения личного крестьянского хозяйства, индивидуального дачного строительства.

"Решение о предоставлении земельных участков защитникам украинской государственности принимаем в сотрудничестве со Львовской облгосадминистрацией, местными советами, представителями Совета ветеранов Украины, общественными организациями, представляющими интересы участников боевых действий и их родных. Обязательства, взятые на себя нашим государством перед участниками боевых действий, выполняем, и, благодаря Максиму Козицкому, главе ЛОГА, который всегда с пониманием относился к нуждам наших военных, их семей, и оказывал всестороннюю поддержку для обеспечения участников АТО/ООС земельными участками на территории Львовской области", — отмечает Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Участники боевых действий (АТО/ООС) приватизировали участки преимущественно для ведения садоводства (4605 земельных участков), личного крестьянского хозяйства (2742 земельных участка) и индивидуального дачного строительства (144 земельных участка).

Больше всего земельных участков было предоставлено в Пустомытовском (1116 земельных участков) и Жовковском (1015 земельных участков) районах Львовской области.

В целом, Главным управлением Госгеокадастра во Львовской области, предоставлено участникам АТО/ООС и членам их семей 12698 разрешений на разработку документации по землеустройству на земли общей площадью 8627 га. Сейчас идет процесс оформления участков в собственность.

Справочно:

Ознакомиться с перечнем предлагаемых земельных массивов для предоставления в собственность участникам АТО, другой важной информацией можно на сайте Госгеокадастра Львовской области, в рубрике "Информация для участников боевых действий (АТО/ООС) и членов их семей" (http://lvivska.land.gov.ua/ato/).

Напоминаем, что бесплатная приватизация осуществляется гражданами Украины, которые ранее не воспользовались правом на бесплатное получение в собственность земельного участка соответствующего целевого назначения.